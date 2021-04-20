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【花旗重組】渣打、星展、華僑銀行等　傳有意競購花旗亞洲零售銀行業務

股市 18:27 2021/04/20

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渣打、星展、華僑銀行等銀行，傳有意競購花旗亞洲零售業務。（法新社）

花旗集團（美：C）決定撤出中國、台灣等13個地區的零售銀行業務後，即將啟動當地業務的出售流程，但就維持機構銀行業務。《路透》引述消息指，花旗集團的亞洲零售銀行業務吸引渣打 （02888） 、星展銀行、華僑銀行等同業，並準備參與競購。

花旗擬撤出13個地區零售銀行業務｜詳見【下一頁】

花旗撤出中國零售銀行業務後　擬18個月內建新投行及交易部門｜詳見【下一頁】

報道指，花旗集團的出售流程將於未來數周啟動，在出售業務的同時，花旗有意保留大部分市場的銀行牌照。而在即將放售的亞洲零售銀行業務中，以印度及台灣的業務被指最有價值。

據報，花旗的印度零售銀行業務，便吸引渣打、星展及印度國家銀行等多間銀行的興趣。報道又指，日資的三井住友金融集團被傳是有意競購的潛在買家之一，但集團未有置評。

花旗集團上周宣布，計劃撤出中國大陸、台灣、澳洲、巴林、印度、印尼、南韓、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南、波蘭及俄羅斯13個市場的零售銀行業務，但會繼續保留機構客戶業務，包括私人銀行、現金管理部門及投資銀行等。

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