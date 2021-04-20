【人民幣定期存款】人民幣半年定存最高息2.6厘 專家看好人幣年底滙價

▲ 招商永隆加半年人民幣定期存款0.1厘，新報2.6厘續膺高息王。

人民幣定期存款的搶客戰升級，招商永隆今天（4月19日）加6個月年息0.1厘，新息率報2.6厘，原本已是冠絕全城的高息王，如今再現破頂息。大眾銀行也全面上升短中長息，半年加0.2厘至2.2厘。專家預計滙弱息升，料港銀的加息吸存戰持續至半年結。昨天渣打下調人民幣預期，年底目標從6.45降至6.58。華僑永亨經濟師李若凡，把在岸價兑美元的年尾目標，由6.4微調至6.4463，且料今年高低位介乎6.3至6.6。

誠然，人民幣的搶存上周已共有4間中資行頻搶灘突擊。例如單以上周五（16日）為例，兩間中資行鬥出招，包括南商新推存288天（約9.6個月）享2.6厘年息，入場費為等值10萬港元的新資金，如以9個月存期計，為冠全城的高息王。

各港銀最新人幣6個月定存息率，可按下圖了解

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同日，建行亞洲更連環發功，推一連串人民幣優惠，包括：（1）日日增息儲蓄計劃，最高息為3厘，其玩法是遞增式存款，首月享0.8厘，第2個月是1厘，第3個月是2.8厘，及至第4個月的尾期才享3厘；（2）指定理財戶再以指定渠道作兑換，如換滙500萬港元，合資格客戶有機會最多獲5000元現金獎賞；（3）存戶以網上等指定渠道開立人民幣定期存款，少於10萬元人民幣獲額外多0.2厘，超過10萬元則多享0.05厘。

以上兩間中資行的特惠息屬快閃性質，至4月底止。

此外，上周四（15日）另有兩間中資行大幅加息，工銀亞洲驟加半年及一年期0.15厘，新息率報2.25厘；信銀國際更勁加一年0.25厘，新報2.4厘，打入三甲列。

3大小行爆人民幣定存搶客戰【下一頁】

中外資大行仍看好人民幣的前景，齊料年底目標價挑戰6.35新高，較現滙約有近3%潛在漲幅。工銀亞洲金融市場部總經理詹偉基回應本報查詢指，人民幣兌美元經歷了過往超過10%的升值後，在今年1至4月出現一定回調，主要受通脹預期快速升溫，美滙指數回調，以及中美息差收窄等因素影響。而近期的調整，亦因市場對於聯儲局的貨幣政策轉向，進行超前的預判及定價，主因卻非市場趨勢的反轉。

展望人民幣的前景，詹偉基表示，看好2大因素而把人民幣看高一線，首先，隨着疫苗普及，全球經濟復甦，預計今年下半年，市場主基調仍較為偏好風險資產，利好人民幣。其次，另從中美關係角度來看，拜登政府更傾向於在傳統意識形態方面，與內地進行競爭博弈，與上任總統特朗普政府，側重的經貿領域不同，對於市場而言可預測性更強，衝擊也較為緩和。因此今年下半年人民幣走強的機會較大，兌美元全年約在6.3至6.65間波動，至年底目標價約為6.35。

專家人幣滙價目標 最牛年底看6.3

花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黄栢寧認為，人民幣為第2季最值得投資的主流外幣之一，年底目標為6.35。ING大中華首席經濟師彭藹嬈今早回應本報查詢，重申維持6.3年底目標價，暫仍為市面最牛預估。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪