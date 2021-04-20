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【疫後轉工】四分之一美國員工有意疫後辭職　冀尋更靈活的新工作

商業 18:34 2021/04/20

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疫情對勞動市場造成衝擊，不少國家或地區失業率一度攀升。然而，一項在美國進行的調查指，四分之一員工計劃疫情消退後將會辭職。

【居家工作】Facebook員工疫後繼續WFH　5月擬重開矽谷總部「雙線並行 」

CNBC報道，從去年疫情爆發數週前，美國勞動力市場減少了2050萬個工作崗位。一年後的現在，當地的就業人數仍比去年2月少790萬。但是隨著許多經濟領域出現復甦跡象，員工跳槽意慾再次增加。

保誠金融於今年3月對2000名美國員工進行了一項調查，結果顯示，四分之一的受訪員工計劃疫情威脅消退後將會辭職。在有意辭職的受訪者中，有80％受訪者指是因為擔心自己的發展，另有72％指疫情使他們重新考慮了自己的技能。調查又指出，不少有意辭職的受訪者表示，他們正在尋找具有更大靈活性的新工作。即使在那些不考慮換工作的受訪者中，亦有遙距工作中的過半人士稱，若果當前公司不繼續長期提供遙距工作選項，便會找尋另一間有此方案的公司。 

面對未來的人力資源規劃，僱主應該有什麼考慮？保誠副主席Rob Falzon表示，企業應該重新考慮如何維護公司文化，並幫助員工在遙距環境中感到聯繫。他說，疫下令員工與僱主之間的關係越來越疏遠，可促使員工對工作興趣產生變化，以及接納獵頭公司邀請的態度更加開放。故建議，公司可更積極考慮採用混合工作模式 （hybrid model）。

另外，他亦提到，疫情令員工更擔心自己沒有學習到新技能。例如疫下科技採用率不斷提高，因此員工需要學習新技能，但在過去的一年中，許多公司並沒有重點投放源源在員工的技能培訓上，以及解決其心理健康等問題。故他建議，當公司在長遠的發展規劃當中，應更著重這方面的支援，以及考慮平衡員工的福利。

【失業率】港失業率創16年來新高　廠商會促推第三期「保就業」

【英國經濟】英國次階段解封　當地線上招聘廣告數量回升至疫情前水平

責任編輯：蘇穎琪

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