【第2季部署】晨星展望第2季 個別科技醫療消費股仍吸引 選出10大行業16隻港股為行業首選

晨星發表《2021年第二季亞洲股票市場展望報告》，認為目前增長股和周期股的估值差距不大，個別選股變得更為重要，投資者應關注股票的基本面。個別科技、周期性消費及醫療保健股票的估值仍然具吸引力。晨星認為，金融業和房地產業的估值在首季上升，僅個別股票仍具投資機會；醫療保健行業股票由於競爭擔憂和定價壓力，股價近期出現回落，估值為各行業中最為吸引。

【大行點睇】摩通料保險股回報改善 未來數季新業務價值續復甦 建議增持當中5股 詳情請看【下一頁】

晨星投資亞洲股票研究總監陳麗子亦指出，現時仍可留意的股份包括，在所屬行業擁有競爭優勢的大型股份，受惠息口水平上升的金融股，以及有力提高派息的股份。在本季展望報告中，晨星同時從能源、通訊、周期性消費、防守性消費、金融、醫療保健、工商、地產、科技及公用等10個行業，選出合菳7隻行業首選股份，當中16隻在本港上市。

晨星第2季16隻首選港股及部分行業分析摘要一覽：

▼ 點擊圖片放大 +20 +19

晨星本季其餘首選股份包括阿里巴巴美股(美：BABA)、台灣掛牌的台積電、穩懋半導體、國巨股份、日本上市的711控股及武田製藥、新加坡上市的新達房託及凱德集團等。

【大行點睇】花旗看淡今明兩季中港股市走勢 建議留意金融能源板塊 看好5隻港股 詳情請看【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機