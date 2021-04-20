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【大行點睇】摩通料保險股回報改善 未來數季新業務價值續復甦 建議增持當中5股

股樓投資 19:50 2021/04/20

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摩通發表報告，看好內地保險股的風險回報已見改善，惟目前股價表現未反映這因素。該行指出，內險股在壽險保單銷情出現改善下，首季新業務價值料增長4%。並且看好板塊未來4至6季的新業務價值，取得雙位數增長。摩通同時予6隻內險股最新評級和目標價，並建議在板塊內季業績期間，收集個別股份。

摩通予內險股最新評級和目標價一覽：

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美團集資780億元股價先跌後升 野村料現金高於兩大對手 助拓社區團購   詳情請看【下一頁

摩通又相信除了新業務價值復甦，內險股踏入今年資產質素的風險會低於去年，並且有空間藉穩定盈利，提高派息比率。以兩大內險股平保(02318)及國壽(02628)為例，去年派息比率分別是27%和36%。

而在日前銀保監舉行一季度行業發展情況發布會中，副主席肖遠企表示，目前保險資金股權投資比例還不到20％，與上限相比還有較大空間。鼓勵保險資金有序進行股權投資，包括上市前後的股權投資，發揮保險投資長期、穩定和價值投資者作用。銀保監會也會根據社會各方需求對相關政策作動態的評估和調整。

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撰文 : 李尚毅

內地保險股 港股

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