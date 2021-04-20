【職場熱話】 同事日日向自己噴殺蟲水 網民大感痛苦 網友：佢暗示你喺蟲

近日有網民在討論區發文，指公司附近坐了一名年紀較大的同事，每日在樓主位置噴殺蟲水，不知道她發生了甚麼事，當樓主向她反映殺蠱水味道很難接受時，她說：「很多昆蟲呀！我為你好呀！」，故樓主上網問網民意見。

按圖了更多，樓主經歷：

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【職場熱話】見工做筆試用手機查答案 被抓後竟用這理由來反駁 ？ 【下一頁】

此帖文一出，不少網友認為該同事暗示樓主是蟲，請檢討一下自己是否很惹曱甴？更有網民搞笑道：「該同事年紀大，視力開始模糊，她誤以為你是一條蟲，所以想毒殺你。」

有網民認為殺蟲水聞得多沒有益處，特別是對男性有直接影響，因為殺蟲水是很刺激大腦破壞生殖機能。更有網民分享經驗之談，有朋友種花，開殺蟲水淋花後吸入，最後要送院。

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責任編輯：陳頌潔