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【有相睇】全因單位連天台有靚景 呎價破頂照入市

股樓投資 19:13 2021/04/20

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二手樓市最近略有放緩，但市場需求仍殷切，不時有屋苑創新高成交紀錄。中原地產康城第二分行分區營業經理何文俊表示，君傲灣最近錄得一宗特色戶成交，呎造創屋前苑新高。

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何文俊指，君傲灣2座一伙天台特色戶，實用面積440平方呎，兩房間隔，擁197平方呎天台，可享海景。單位以882萬成交，實用呎價20,045元，創屋苑新高。據了解，買家為同區客，感特色單位放盤罕有，單位光線充足，間隔四正實用，又鍾情天台海景，考慮多時終決定入市自用。

【示範單位】黃竹坑站晉環4房大宅登場　廚房大到可設用餐區　全屋有4個廁所！【下一頁

據了解，原業主於2015年6月以635萬元買入物業，現轉手賬面獲利247萬元離場，單位木火6年升值39%。何文俊補充，君傲灣本月交投造好，至今暫錄約9宗成交，平均實用呎價約17,828元。

【示範單位】【御海灣II】兩房間隔實用開揚　廳房全享海景【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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