  • 24°C
香港時間 : 2021420日 (二) 18:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【菲臘親王喪禮】哈里威廉傾乜？唇語揭有望和解

環球社會熱點 18:11 2021/04/20

分享：

英媒解讀威廉哈里對話時的唇語，指對話反映哈里威廉有望和解。

英國菲臘親王的喪禮上周六（17日）於溫莎堡舉行，哈里王子由美國返回英國出席菲臘親王喪禮。菲臘親王喪禮結束後，哈里王子離場時與兄長威廉王子交談。英媒解讀威廉哈里對話時的唇語，指對話反映哈里威廉有望和解。

瀏覽菲臘親王喪禮細節與哈里威廉破冰過程

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【菲臘親王喪禮】威廉哈里有偈傾 全靠「她」主動破冰【下一頁】

菲臘親王喪禮當日，威廉（Prince William）與哈里（Prince Harry）兩兄弟也在列，但兩人並無並肩同行，由英女王長外孫菲利普斯（Peter Phillips）隔開。兩人於教堂内也分別坐在走廊兩邊，但於喪禮結束離場時卻出現交流。

英國《每日快報》指威廉哈里在短暫對話期間曾脫下口罩，專家以唇語解讀他們的對話。專家指威廉首先表示：「這（喪禮）很好，不是嗎？」（Yes it was great, wasn’t it ?）

哈里回答哥哥：「這（喪禮）是他（菲臘親王）想要的。」（It was as he wanted.）

【菲臘親王喪禮】長眠王室墓穴 英女王淚別亡夫【下一頁】

威廉哈里兄弟其後與坎特伯雷大主教韋爾比（Justin Welby）交談，然後威廉再向哈里表示：「這絕對是美好的喪禮。啊！那些音樂。」（Absolutely beautiful service, ah, the music.）

英國王室評論員波拉德（Eve Pollard）稱他們對話是很好的信號，希望哈里和威廉能和好如初，並指英女王在失去摯愛之際很需要他們。英國王室傳記作家史密斯（Sally Bedell Smith）也表示，威廉與哈里兩兄弟年少時同經歷喪母之痛，現時面對親愛的祖父離世，或會重拾關係。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

英女王痛失菲臘親王 22王室職員陪伴度過難關
今日
英女王痛失菲臘親王 22王室職員陪伴度過難關
【菲臘親王喪禮】1300萬人睇 多過哈里梅根專訪
2021/04/19
【菲臘親王喪禮】1300萬人睇 多過哈里梅根專訪
【菲臘親王喪禮】威廉哈里有偈傾 全靠「她」主動破冰
2021/04/18
【菲臘親王喪禮】威廉哈里有偈傾 全靠「她」主動破冰
【菲臘親王喪禮】長眠王室墓穴 英女王淚別亡夫
2021/04/18
【菲臘親王喪禮】長眠王室墓穴 英女王淚別亡夫
【菲臘親王喪禮】哈里威廉分開行 英女王獨坐
2021/04/16
【菲臘親王喪禮】哈里威廉分開行 英女王獨坐
名人隕歿 皇室 哈里王子 威廉王子 菲臘親王 英女皇 英國

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月20日 時間18:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月20日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月20日 時間18:00）
【歐洲超級聯賽】12大球會另起爐灶 歐洲足協揚言禁踢國際賽（第二版）
【歐洲超級聯賽】12大球會另起爐灶 歐洲足協揚言禁踢國際賽（第二版）
【菲臘親王喪禮】長眠王室墓穴 英女王淚別亡夫
【菲臘親王喪禮】長眠王室墓穴 英女王淚別亡夫
【歐洲超級聯賽】是甚麼？ Q&A為你解答
【歐洲超級聯賽】是甚麼？ Q&A為你解答
菲臘親王愛丁堡公爵頭銜無查理斯份？或由幼子繼承
菲臘親王愛丁堡公爵頭銜無查理斯份？或由幼子繼承
【歐洲超級聯賽】12間球會放下恩仇 齊齊向「錢」看
【歐洲超級聯賽】12間球會放下恩仇 齊齊向「錢」看