【菲臘親王喪禮】哈里威廉傾乜？唇語揭有望和解

▲ 英媒解讀威廉哈里對話時的唇語，指對話反映哈里威廉有望和解。

英國菲臘親王的喪禮上周六（17日）於溫莎堡舉行，哈里王子由美國返回英國出席菲臘親王喪禮。菲臘親王喪禮結束後，哈里王子離場時與兄長威廉王子交談。英媒解讀威廉哈里對話時的唇語，指對話反映哈里威廉有望和解。

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菲臘親王喪禮當日，威廉（Prince William）與哈里（Prince Harry）兩兄弟也在列，但兩人並無並肩同行，由英女王長外孫菲利普斯（Peter Phillips）隔開。兩人於教堂内也分別坐在走廊兩邊，但於喪禮結束離場時卻出現交流。

英國《每日快報》指威廉哈里在短暫對話期間曾脫下口罩，專家以唇語解讀他們的對話。專家指威廉首先表示：「這（喪禮）很好，不是嗎？」（Yes it was great, wasn’t it ?）

哈里回答哥哥：「這（喪禮）是他（菲臘親王）想要的。」（It was as he wanted.）

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威廉哈里兄弟其後與坎特伯雷大主教韋爾比（Justin Welby）交談，然後威廉再向哈里表示：「這絕對是美好的喪禮。啊！那些音樂。」（Absolutely beautiful service, ah, the music.）

英國王室評論員波拉德（Eve Pollard）稱他們對話是很好的信號，希望哈里和威廉能和好如初，並指英女王在失去摯愛之際很需要他們。英國王室傳記作家史密斯（Sally Bedell Smith）也表示，威廉與哈里兩兄弟年少時同經歷喪母之痛，現時面對親愛的祖父離世，或會重拾關係。

責任編輯：鄭錦玲