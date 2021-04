【菲臘親王喪禮】哈里威廉傾乜？唇語揭有望和解

▲ 英媒解讀威廉哈里對話時的唇語,指對話反映哈里威廉有望和解。

英國菲臘親王的喪禮上周六(17日)於溫莎堡舉行,哈里王子由美國返回英國出席菲臘親王喪禮。菲臘親王喪禮結束後,哈里王子離場時與兄長威廉王子交談。英媒解讀威廉哈里對話時的唇語,指對話反映哈里威廉有望和解。

菲臘親王喪禮當日,威廉(Prince William)與哈里(Prince Harry)兩兄弟也在列,但兩人並無並肩同行,由英女王長外孫菲利普斯(Peter Phillips)隔開。兩人於教堂内也分別坐在走廊兩邊,但於喪禮結束離場時卻出現交流。

英國《每日快報》指威廉哈里在短暫對話期間曾脫下口罩,專家以唇語解讀他們的對話。專家指威廉首先表示:「這(喪禮)很好,不是嗎?」(Yes it was great, wasn’t it ?)

哈里回答哥哥:「這(喪禮)是他(菲臘親王)想要的。」(It was as he wanted.)

威廉哈里兄弟其後與坎特伯雷大主教韋爾比(Justin Welby)交談,然後威廉再向哈里表示:「這絕對是美好的喪禮。啊!那些音樂。」(Absolutely beautiful service, ah, the music.)

英國王室評論員波拉德(Eve Pollard)稱他們對話是很好的信號,希望哈里和威廉能和好如初,並指英女王在失去摯愛之際很需要他們。英國王室傳記作家史密斯(Sally Bedell Smith)也表示,威廉與哈里兩兄弟年少時同經歷喪母之痛,現時面對親愛的祖父離世,或會重拾關係。

