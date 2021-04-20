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【職場熱話】網民獲政府合約工但嫌人工低 想轉做地產代理搵大錢 網友撐唔撐?

理財智慧 18:49 2021/04/20

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疫情下本港經濟受重挫，失業率持續高企，多個行業出現減薪裁員的情況。不少人都希望得到較為穩定的政府工，但最近有一位網民於討論區發帖指，自己獲得一份政府合約工，但工作了一段時間後，卻想轉行做地產代理，為何他有這個念頭?

    點擊圖片放大
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樓主指自己快到30歲，人到中年，希望趁想年輕用一年「博一博」，如不成功的話，再去考公務員，希望網友可以為他作出一些建議。

【職場熱話】見工做筆試用手機查答案 被抓後竟用這理由來反駁 ？詳見【下一頁


怎知樓主一面倒反對網民的想法，有網友反問樓主為何想轉做地產代理行業，也有人認為樓主較慢熱及內向，地產經紀這類工作根本不會適合他。

「失去金錢可以再搵，失去理性怎樣搵？」

「你都識講你自己慢熱同內向，地產經紀呢類工為何會適合你？跟你以前的工作比較，中四條件的政府合約工都不錯啦。比心機做，人們一定會跟你續約，每個月有糧出，慢慢就可以會儲回以前失去的錢，最怕失業沒有收入，比心機做。」

中學畢業就做得！　月薪最高達3萬元　一文看清入境事務助理員入職條件，詳見【下一頁

也有網友指樓主可能以為每個地產經紀都搵到錢買到幾層樓。可見網友也一致不建議樓主轉工，認為現時政府工是份不錯的工作。

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記者：陳詠妍

經濟 失業 裁員 疫情 行業 政府工 地產 失業率 地產經紀

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