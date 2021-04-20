蘋果准侵粉平台Parler重新上架 曾涉國會暴亂遭移除

美國國會山莊暴亂後，多間社交平台封鎖前總統特朗普，深受其支持者及右翼分子歡迎的社交媒體Parler，亦被蘋果以涉及策動國會暴亂為由，強制把Parler下架。時隔3個多月，蘋果表示已與Parler創辦人兼行政總裁John Matze達成協議，容許應用程式重新上架蘋果應用程式商店。

侵粉平台Parler前CEO：不想與特朗普合作 但怕他報復 【下一頁】

蘋果（Apple） 向兩名國會議員去信，公司一直與Parler進行「實質性對話」，討論如何調整其網絡內容，最近與Parler就如何改善及監管平台內容達成共識，最終批准Parler可以重新在蘋果網上商店上架。但蘋果拒絕披露與Parler的達成協議的詳細內容，以及應用程式重新上架的具體日期。

目前蘋果網上商店亦未見Parler供下載，亦不清楚Parler作出甚麼修改，以乎合蘋果要求。蘋果指Parler在1月下架前，應用程式內充斥仇恨言論、煽動暴力及陰謀論訊息。

特朗普支持者自認記者 為去過國會暴亂脫罪 【下一頁】

此外，Google亦於1月起把Parler下架，公司於周一重申其聲明，只要Parler提交符合Google政策的改善建議，平台將可重新於Google網上商店上架。亞馬遜旗下的Amazon Web Services（AWS）自1月國會山莊暴亂後，亦宣布禁止Parler。Parler曾向聯邦法院要求解除封禁，但最終失敗，目前仍在嘗試爭取將Parler在AWS重新上架。

責任編輯：郭麗明