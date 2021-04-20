【香港電視】王維基去年酬金增2.3倍、今年基本月薪增3成至80萬　3執董酬金同獲倍數增長

▲ 王維基去年酬金增2.3倍、今年基本月薪增3成至80萬 3執董酬金同獲倍數增長

香港電視 （01137） 轉型經營HKTVmall後去年首錄盈利，香港電視最新公布年報，香港電視大股東、副主席兼行政總裁王維基去年總酬金大增2.3倍至1990萬元，其他執行董事都有倍數增長。香港電視表示，從今年1月1日起，王維基基本月薪由60萬元增33%至80萬元。

王維基2020年總酬金中，788.7萬元為薪金、 服務費、津貼及實物福利，1200萬元為酌情花紅。單計酌情花紅，已較王維基2019年全年酬金600萬元，多出一倍。

隨王維基今年基本月薪加薪，全年基本薪金已有960萬元。

香港電視早前擬分5年向王維基獎勵市值逾5億股份，可見【下一頁】

香港電視其他董事方面，去年與王維基互換正副主席，王維基表哥張子健去年總酬金為922.9萬元，較2019年增加4成，但已是主要董事中增幅最少。

其他執行董事方面，黃雅麗總酬金由252.2萬元增至816.9萬元、劉志剛總酬金由260.7萬元增至849.4萬元、周慧晶總酬金290.5萬元增至876.3萬元，增幅介乎2倍至2.26倍。

2020年度，香港電視董事會整體酬金達5522.4萬元，而2019年為2130.2萬元。

王維基至12月底的香港電視權益總額為3.65億股或40.06%。

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編輯：麥德銘