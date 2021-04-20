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【報復式旅遊】「盲盒」買機票你Buy唔Buy？阿里9988旗下飛豬推66元全國機票盲盒　五一長假預訂量增11倍

股樓投資 19:34 2021/04/20

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經過一年多的疫情肆虐，本港疫情還未喘定下來，最愛去旅行的港人仍然出國無期，諗起都心傷。不過，反觀內地早已走出了疫情的陰霾，旅遊業亦已從谷底反單，繼携程（09961）管理層日前指在過去清明節假期間，業績亦已回復至疫情前大約95%水平，很快即將迎來內地的五一黃金周，業界預期將再迎來新一輪旅遊高峰期。

為了吸納更多遊客，阿里巴巴（09988）旗下飛豬旅遊宣布，於4月20日至22日推出全國機票「盲盒」活動，售價為66元人民幣，用戶選擇指定出發地後，將抽出隨機目的地及出發日期的機票，於未來3至30天出發，覆蓋全國逾6,000條航綫，免收機場建設費與燃油附加費並可全額退款，但每人僅限實名購買一次。

延伸閱讀：中金料內地第二季疫苗接種率續升　關注藥企估值修復機會　看好7大醫藥股

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同時，飛豬又公布，平台於五一假期的旅遊度假和酒店預訂量錄得按年升超過11倍，期中超過3小時的跨省長綫遊預訂量亦升超過150%，夜遊商品預訂量大升超過20倍；4月以來澳門旅遊預訂人次增長逾15倍。

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記者：張以正

阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 港股

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