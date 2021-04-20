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莫里森指澳洲防疫好 全靠對中國封關夠早

環球社會熱點 17:31 2021/04/20

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澳洲新冠肺炎疫情相對西方國家而言，情況並非過分嚴峻。近日澳洲總理莫里森表示，澳洲疫情得以受控，基於一個相當困難的決定，便是在初期成為全球首批，下令向中國封關的國家。他更稱讚澳洲現時經濟恢復進度良好，避免出現其他國家的經濟衰退。

旅遊氣泡啟動僅一日 新西蘭機場即有人確診 【下一頁】

澳洲與新西蘭啟動旅遊氣泡 旅客迫爆機場（多圖） 【下一頁】

莫里森（Scott Morrison）在周一（19日）出席澳洲商會年度晚宴時表示，早在去年2月對中國封關是一個艱難決定。莫里森指有關措施雖然惹怒中國，但令澳洲目前疫情相對輕微，挽救超過3萬人性命，至今僅錄得910宗死亡個案。加上當時澳洲政府結束11年來的財政赤字，能夠擁有更多資源投入防疫。

演說中，莫里森讚揚地方官員及聯邦保就業薪金補貼（JobKeeper），減緩新冠疫情對澳洲經濟影響，指出澳洲目前經濟已回復85%，較去年10月財政預算案估計早半年，超乎澳洲政府預期。而且，澳洲目前就業情況比新冠疫情前更好，7月時失業率從7.5%下降至5.6%。

澳洲於去年2月起，禁止任何來自中國旅客入境，同時規定來自中國的澳洲居民和公民必須入境隔離14天。其時中國曾批評澳洲政府決定「極端」（extreme）及「過激」（over-reaction）。同時澳洲當時亦比世衛早兩周，宣布新冠肺炎全球大流行。

責任編輯：吳漢培

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