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【有相睇】屯門新盤撻着區內樓市　單位無升降機直達！上車客見單位有裝修即入市

股樓投資 17:52 2021/04/20

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新地（00016）旗下屯門御海灣II開售在即，撻着區內二手樓市，只要見到平價盤，就算樓層無升降機直達，買家都照樣入市。

中原陳智生說，置樂花園3座頂層，實用面積449平方呎，兩房間隔，向東北，原叫價470萬元，終以450萬元易手，實用呎價10,022元。他續說，上述單位頂層無升降機直達，需要行一層樓梯。

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代理說，買家為上車客，見近期市旺，平價盤買少見少，難得上址價錢相宜，而且有裝修，考慮不久即入市。資料顯示，原業主於2018年2月，以380萬元買入單位，持貨3年，現帳面賺70萬元，單位期內升值18%。 

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【示範單位】黃竹坑站晉環4房大宅登場　廚房大到可設用餐區　全屋有4個廁所！【下一頁

【御海灣II】兩房間隔實用開揚　廳房全享海景【下一頁

 

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撰文 : 黃卓賢

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