【手提電腦】微軟Surface Laptop 4攻港　即日起開放預購

▲ 微軟（Microsoft）宣佈全新的 Surface Laptop 4 正式登陸香港。

在疫情的影響下，不少學生及商務人士都開始了線上的學習或工作模式，電腦需求激增。有見及此，微軟（Microsoft）宣佈全新的 Surface Laptop 4 正式登陸香港。另有Surface系列全新配件，包括微軟有線與無線耳機、微軟USB-C現代化會議麥克風、Microsoft Modern 網路攝影機等將同步上線，即日起開放預購。

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微軟宣布，Surface Laptop 4正式登陸香港。全新的Surface Laptop 4配備13.5吋或15吋的觸控式顯示器，並設有支援手勢操控的大型觸控板和鍵盤。最值得一提的是，Surface Laptop 4提供二種處理器可選擇，分別是第11代Intel Core處理器，以及AMD Ryzen行動處理器。

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Surface Laptop 4 由即日起透過 Microsoft 特約網上商店，以及指定零售商開放 預購，並將於 4月27日正式發售。配件則將於2021年下半年逐步面世。

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責任編輯：曾曉汶