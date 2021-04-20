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【ET講股通】孫運喜：餘波未了 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

股市 18:50 2021/04/20

分享：

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，恒指先跌後回穩，全日升29點，收報29135點；美團 （03690） 配股大手上板，大市總成交增至1,957億元。美團升1.5%，阿里巴巴 （09988） 跌1.6%。

科技股受累抽水憂慮  監管陰霾

市況好壞，見仁見智。好的是美團配股未影響大市，壞的卻是美滙明顯轉弱，港滙轉強，拆息跌至11年低位，利好傳統股表現，惟恒指未見受提振。原因包括美股高位回軟，10年期債息重拾升勢，尤其不利科網股，恐引發殺估值情況。

恒生科指跌34點，困擾科技股的壞消息餘波未了。美團批股，引發科技股抽水憂慮。此外，市傳阿里巴巴與五礦集團的合營公司被監管當局盯上，亦反映對新經濟股的監管消息陸續有來。

恒指連續兩日突破50天綫後得而復失，向上逼近保歷加通道後亦未能突破。恒生科指則在保歷加通道中軸糾纏。展望後市，港股料續整固牛皮。

【「ET講股通」問股環節，包括︰諾輝健康、中芯、康寧傑瑞製藥、深圳國際、農夫山泉、火幣科技、中電︰立即觀看

如有股票疑難，歡迎留言問股【按此

 

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欄名 : ET講股通

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港股 新經濟股 反壟斷 阿里巴巴－SW（09988） 美團－W（03690） 技術分析 恒指走勢 投資推介 孫運喜

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