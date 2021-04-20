【ET講股通】孫運喜：餘波未了 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，恒指先跌後回穩，全日升29點，收報29135點；美團 （03690） 配股大手上板，大市總成交增至1,957億元。美團升1.5%，阿里巴巴 （09988） 跌1.6%。

科技股受累抽水憂慮 監管陰霾

市況好壞，見仁見智。好的是美團配股未影響大市，壞的卻是美滙明顯轉弱，港滙轉強，拆息跌至11年低位，利好傳統股表現，惟恒指未見受提振。原因包括美股高位回軟，10年期債息重拾升勢，尤其不利科網股，恐引發殺估值情況。

恒生科指跌34點，困擾科技股的壞消息餘波未了。美團批股，引發科技股抽水憂慮。此外，市傳阿里巴巴與五礦集團的合營公司被監管當局盯上，亦反映對新經濟股的監管消息陸續有來。

恒指連續兩日突破50天綫後得而復失，向上逼近保歷加通道後亦未能突破。恒生科指則在保歷加通道中軸糾纏。展望後市，港股料續整固牛皮。

【「ET講股通」問股環節，包括︰諾輝健康、中芯、康寧傑瑞製藥、深圳國際、農夫山泉、火幣科技、中電︰立即觀看】

如有股票疑難，歡迎留言問股【按此】

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。