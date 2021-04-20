【品牌聯乘】 Starbucks聯Herschel Supply Co. 推限量環保系列　咖啡渣製成隨行杯、手提袋（多圖）

▲ 全新The reSupply系列的產品都以咖啡渣製成

4月22日是世界地球日，Starbucks（星巴克）將聯同加拿大時尚休閒用品品牌Herschel Supply Co.，推出全新以咖啡渣製成的限量The reSupply系列。

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繼 Starbucks與Herschel Supply Co.在去年推出首個商品系列後，今年再推出環保商品，包括飾物配件和隨行食用器皿，當中部分商品採用咖啡渣和循環再造塑膠製作。

此系列包括背包、環保袋、配件、一系列隨行杯和可摺疊食物盒，適合夏天的戶外活動或任何場合使用。設計以黑色和星巴克品牌綠色為主調，並印有兩個品牌的黑白標誌，以及宣揚環保的訊息。

系列中的所有背包、手提袋和配件以95% 環保再生PET物料和5% 咖啡渣製成，而隨行杯當中的Starbucks® X Herschel Supply Co. 16oz可重用隨行杯亦採用咖啡渣和循環再造塑膠製成。

即睇Starbucks X Herschel Supply Co.聯乘商品

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The reSupply系列商品將於4月22日於全線香港及澳門星巴克分店限量發售。由4月22日至25日期間，星巴克亦會加推The reSupply系列雙倍額外星星獎賞。Starbucks Rewards會員於港澳全線分店購買任何The reSupply系列商品，即可獲享雙倍額外星星獎賞。

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責任編輯：葉泳珊