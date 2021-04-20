  • 24°C
香港時間 : 2021420日 (二) 18:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【品牌聯乘】 Starbucks聯Herschel Supply Co. 推限量環保系列　咖啡渣製成隨行杯、手提袋（多圖）

商業 17:19 2021/04/20

分享：

全新The reSupply系列的產品都以咖啡渣製成

4月22日是世界地球日，Starbucks（星巴克）將聯同加拿大時尚休閒用品品牌Herschel Supply Co.，推出全新以咖啡渣製成的限量The reSupply系列。

【商場活動】ifc咖啡店參與環保計劃　買咖啡換領手工皂或種植套裝

繼 Starbucks與Herschel Supply Co.在去年推出首個商品系列後，今年再推出環保商品，包括飾物配件和隨行食用器皿，當中部分商品採用咖啡渣和循環再造塑膠製作。

此系列包括背包、環保袋、配件、一系列隨行杯和可摺疊食物盒，適合夏天的戶外活動或任何場合使用。設計以黑色和星巴克品牌綠色為主調，並印有兩個品牌的黑白標誌，以及宣揚環保的訊息。

系列中的所有背包、手提袋和配件以95% 環保再生PET物料和5% 咖啡渣製成，而隨行杯當中的Starbucks® X Herschel Supply Co. 16oz可重用隨行杯亦採用咖啡渣和循環再造塑膠製成。

即睇Starbucks X Herschel Supply Co.聯乘商品

    點擊圖片放大
    +9
    +8

The reSupply系列商品將於4月22日於全線香港及澳門星巴克分店限量發售。由4月22日至25日期間，星巴克亦會加推The reSupply系列雙倍額外星星獎賞。Starbucks Rewards會員於港澳全線分店購買任何The reSupply系列商品，即可獲享雙倍額外星星獎賞。

【南韓水果】南韓產士多啤梨對港出口量大增　今年首季升44%

【好想去旅行】港人最期待到哪裡旅遊？　調查：香港、東京及曼谷搜尋量最高（附表）

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【好想去旅行】港人最期待到哪裡旅遊？　調查：香港、東京及曼谷搜尋量最高（附表）
今日
【好想去旅行】港人最期待到哪裡旅遊？　調查：香港、東京及曼谷搜尋量最高（附表）
【好想去旅行】Expedia平台革新　新功能設行程建議、保險索償提醒
今日
【好想去旅行】Expedia平台革新　新功能設行程建議、保險索償提醒
【商場活動】ifc咖啡店參與環保計劃　買咖啡換領手工皂或種植套裝
今日
【商場活動】ifc咖啡店參與環保計劃　買咖啡換領手工皂或種植套裝
【母親節】英女王最愛朱古力品牌Charbonnel et Walker 推兩款母親節日禮盒
2021/04/19
【母親節】英女王最愛朱古力品牌Charbonnel et Walker 推兩款母親節日禮盒
時裝服飾 商品 咖啡 品牌 時尚 澳門 香港 星巴克

下一篇文章

【好想去旅行】Expedia平台革新　新功能設行程建議、保險索償提醒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【逆市擴充】壽司郎上環分店開幕　大批市民排隊取票
【逆市擴充】壽司郎上環分店開幕　大批市民排隊取票
【香港藝術周】Art Central 2021下月舉行　雲集國際大師藝術傑作　公眾即日起可免費登記參觀
【香港藝術周】Art Central 2021下月舉行　雲集國際大師藝術傑作　公眾即日起可免費登記參觀
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【商場活動】領展商場消費換餐飲現金券　另免費送500份4人晚市套餐（附換領詳情）
【商場活動】領展商場消費換餐飲現金券　另免費送500份4人晚市套餐（附換領詳情）
【一田購物優惠日】一田購物優惠日eShop將率先開鑼　3項消費優惠谷銷情
【一田購物優惠日】一田購物優惠日eShop將率先開鑼　3項消費優惠谷銷情
【Starbucks優惠】Starbucks指定星期二有優惠　中杯裝手調飲品20元（多圖）
【Starbucks優惠】Starbucks指定星期二有優惠　中杯裝手調飲品20元（多圖）