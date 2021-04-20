【反壟斷】廣東法院首發反壟斷10大案例涉騰訊、百度、網易　港熱門手信「珍妮曲奇」也上榜

▲ 廣東法院首發反壟斷10大案例涉騰訊、百度、網易 港熱門手信「珍妮曲奇」也上榜

廣東省高級人民法院首次發布互聯網領域反不正當競爭和反壟斷十大案例，涉及網絡遊戲、網絡直播、搜索引擎、電子商務等互聯網新興產業，涵蓋濫用市場支配地位、競價排名、數據抓取、商業詆毀、侵害商業秘密等。十大案例中，騰訊 （00700） 、百度 （09998） 及網易 （09999） 均有份，而香港熱門手信之選的珍妮曲奇（Jenny Bakery）也有上榜。

五礦發展與阿里巴巴合營企業交易遭立案調查 ，五礦發展稱未有違反反壟斷法，看【下一頁】

根據公布案例中，其中一案為珍妮曲奇公司訴深圳珍妮公司不正當競爭糾紛。案情指出，珍妮曲奇公司生產的珍妮曲奇餅乾在中國內地設廠銷售前，珍妮曲奇餅乾已通過海淘代購的方式銷往內地，並在內地電商平台舉辦的「全球TOP10零食」網絡評選中位居第3位。深圳珍妮公司被控訴以基本相同的特有包裝裝潢，及盜用珍妮曲奇公司的商譽進行虛假宣傳。最終法院指珍妮曲奇餅乾在中國內地具有較高知名度和一定影響力，判決深圳珍妮公司涉侵權，並賠償珍妮曲奇公司經濟損失與合理維權費用56萬元（人民幣，下同）。

至於其他案例，網易被華多公司控訴濫用市場支配地位案，是全國首例直播平台控訴遊戲廠商壟斷案件，而騰訊被微源碼控訴濫用市場支配地位案。上述兩宗件均被法院駁回訴訟，但分別規範了網絡遊戲及遊戲直播市場競爭秩序，以及明確了互聯網服務壟斷應以涉訴行為具體指向商品或服務界定相關市場。另外，虎牙（美：YUHA）訴鬥魚（美：DOYU）不正當競爭糾紛案，虎牙直播平台被指利用「黑公關」攻擊鬥魚直播平台，最終法院判決鬥魚公司發佈道歉聲明並賠償虎牙公司損失。

阿里巴巴宣布「降免扶」支持商戶，5分鐘可開淘寶店免交保證金，看【下一頁】

至於百度則涉及不正當競爭糾紛案，豬八戒公司將「精英商標」設置為搜索關鍵詞的行為，構成商標侵權，百度公司在接到精英商標所要求刪除的有效通知後，未及時採取刪除等必要措施，造成損害進一步擴大，故判百度公司承擔50萬元中的10萬元。該案明確了互聯網搜索引擎提供商的責任承擔。

據了解，近年來廣東法院受理的不正當競爭糾紛和壟斷糾紛案件逐年攀升，2020年審結該類型案件達897件，按年增長10.9%，約佔全國20%。

相關文章：

【中國反壟斷】市監局公布百度騰訊等10宗互聯網違法案 各罰50萬人幣

【反壟斷】騰訊認馬化騰與反壟斷監管官員會晤 強調屬自願、日常性質（第二版）

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 | 立即免費下載使用 【按此】

編輯：袁諾曦