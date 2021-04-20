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【留學熱話】妹妹想去韓國學英文 網民：為咗追韓星方便 順便整容

理財智慧 17:57 2021/04/20

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有統計顯示，本港有至少有4萬名學生在外地留學，包括3.6萬名大專生，以及逾5,000名中學生，近日有網民在討論區發文，指妹妹向家人表示想去外國讀書，家人都非常贊成。基於疫情關係，現階段都是計劃。然而，當妹妹選了幾間海外大學作比較下，樓主目瞪口呆.......

按圖了更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
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    +9

[防彈少年團] 韓國BTS事務所74億元收購 Justin Bieber所屬綜藝公司     【下一頁

此帖文一出，不少網民認為妹妹為了追韓星方便一點，故去韓國讀書，順便學韓文溝韓仔oppa，樓主看到表示十分害怕。更有網民認為妹妹想去韓國整容隆胸，整到好像全智賢、宋慧喬、孫藝珍......連屋企人都認不出妹妹，這個可能性比較大。

有網民諷刺樓主妹妹最醒目，她應該貪去韓國讀英文容易畢業，隨時不用讀都「 First Hon」 畢業，之後去大學做講師。更有網民搞笑道：「韓國的英文就是韓文，好像日本的英文就是日文囉！只有同語系的人，先聽得明的特色英文。」

其他網民回應：

去韓國當然讀美容，反正讀甚麼回來都是整容。況且，做整容專家顧問都不錯啊！

菲律賓是一個便宜的好選擇！但是回來可能一口「姐姐」口音

韓國人英文與日本人英文差不多

 

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責任編輯：陳頌潔

畢業 疫情 整容 菲律賓 香港 日本

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