【留學熱話】妹妹想去韓國學英文 網民：為咗追韓星方便 順便整容

有統計顯示，本港有至少有4萬名學生在外地留學，包括3.6萬名大專生，以及逾5,000名中學生，近日有網民在討論區發文，指妹妹向家人表示想去外國讀書，家人都非常贊成。基於疫情關係，現階段都是計劃。然而，當妹妹選了幾間海外大學作比較下，樓主目瞪口呆.......

按圖了更多，樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

[防彈少年團] 韓國BTS事務所74億元收購 Justin Bieber所屬綜藝公司 【下一頁】

此帖文一出，不少網民認為妹妹為了追韓星方便一點，故去韓國讀書，順便學韓文溝韓仔oppa，樓主看到表示十分害怕。更有網民認為妹妹想去韓國整容隆胸，整到好像全智賢、宋慧喬、孫藝珍......連屋企人都認不出妹妹，這個可能性比較大。

有網民諷刺樓主妹妹最醒目，她應該貪去韓國讀英文容易畢業，隨時不用讀都「 First Hon」 畢業，之後去大學做講師。更有網民搞笑道：「韓國的英文就是韓文，好像日本的英文就是日文囉！只有同語系的人，先聽得明的特色英文。」

其他網民回應：

去韓國當然讀美容，反正讀甚麼回來都是整容。況且，做整容專家顧問都不錯啊！

菲律賓是一個便宜的好選擇！但是回來可能一口「姐姐」口音

韓國人英文與日本人英文差不多

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳頌潔