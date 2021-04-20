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【職場熱話】見工做筆試用手機查答案 被抓後竟用這理由來反駁 ？

理財智慧 17:59 2021/04/20

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科技發展越來越快，甚至已經出現人工智能取代行業的情況。人人一機在手是常態，疫情期間也有網上教學、網上考試。人民開始習慣什麼都要利用網絡，包括考試。近日有網民於網上討論區發文，疑惑在面試中能不能用電話查答案。

網民經歷：

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雖然樓主認為既然工作時可以上網查答案，所以筆試也應該一樣。但有人反駁他，工作還工作，面試還面試。筆試目的就是想看女友的知識量，但這樣也要上網查就有點「無謂」，公司也覺得她毫無準備。有人嘲笑樓主，根據樓主的道理，即使不是筆試，是面試也可以用手機助理代答。

【職場熱話】新人初入職不懂工作問同事 反被嘲：唔識就自己搵答案【下一頁

不過有網民同意樓主的說法，如果規則沒有寫就應該可以用，更稱就算自己不用手機，同樣去見工的人一樣會用，不要吃虧！不過女友下次應該先詢問能不能用手機查答案，以防再次出現一樣的事件。

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責任編輯：張瑋婷

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