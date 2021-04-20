【港元定期存款】拆息創近11年新低 發鈔行齊劈港元定存息

▲ 打全面減港元定存息，繼中銀香港、恒生與滙豐以來，為第4間大行出手，目前3個月港元定存年息僅0.1厘。

第2季剛開局，但大行已連番下調港元定期存款息率，3間發鈔行先後輪流減息，最新輪到渣打，今天（4月20日）將旗下港元定存全面降息，當中劈幅最多是半年期，年息狠削0.12厘，新息率乍現0.15厘低位；一年期息率則下調0.07厘，也失守0.2厘大關，僅險守0.15厘。綜觀甫踏入4月，3間發鈔行已輪流減息，市料中小行暫可喘息休戰。

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上周二（13日）恒生（00011）追趕港元定存降息快車，削低短中長期年息0.05厘，同樣，目前其半年及一年港元定存年息已失守0.2厘關，僅0.15厘。而中銀香港（02388）更於4月9日已減息，滙豐（HSBC）也於早一天（8日）下調港元短中長期定存年息0.05厘。專家以大型銀行帶頭減，料中小行可高舉免戰牌。

尚幸恒生、中銀與滙豐於第2季的降息相對輕手，反觀渣打卻重手下調，現時4行的港元定存息竟罕有相同。先說3個月的新息率，恒生跟3大發鈔行僅險守0.1厘年息，半年期及1年期也齊報0.15厘年息。

而一個月拆息今天跌穿0.1厘，創0.09679厘，分析指，乃指2010年5月4日的0.09厘以來，近11年新低。港元拆息竟低於美息近0.02厘，但市料暫未現走資，大行毋須急於加存息。

一個月HIBOR創近11年低【下一頁】

此外，綜觀本月至今的市况，另有兩間大小行甫踏入4月已出招，富邦搶1個月短存，新推0.5厘年息快閃優惠；工銀亞洲則延長破頂年息3厘至6月底。

比併3個月港元定存年息，基於工銀亞洲延長3厘優惠息至半年結，續稱霸。而虛擬銀行匯立（WeLab Bank）剛加息至0.8厘，取代騰訊（00700）及港交所（00388）有份的富融、旗下0.7厘重返三甲。

再單以大行港元定存比併，正因龍頭行已先後一減再減，目前3個月年息的最新形勢，工銀亞洲針對手機開戶的指定理財新客，相同短存另設1.8厘及3厘之選。

至於半年期港元定存息方面，工銀也以0.5厘年息，跑贏渣打、滙恒及中銀只得0.15厘。一年期亦以工銀的0.5厘，在大行中躋身高息，更抛離中銀、渣打及滙恒的0.15厘。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪