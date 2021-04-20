【Tesla車禍奇案】Elon Musk回應Telsa車禍：與Autopilot系統無關 

▲ Elon Musk回應車禍指出，根據分析目前恢復的數據，當時車輛並沒有啟用Autopilot，這輛車也沒有購買 FSD。還有，如果想啟用標準版 Autopilot，需要有車道線的道路，但事發路段沒有。

日前美國德州發生Tesla Model S撞車奇案，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）亦表態，已在調查當中，Tesla行政總裁Elon Musk亦在Twitter上回應，指當時車輛並沒有啟用 Autopilot功能。

外媒報導，NHTSA發言人表示，正與當地執法部門協調，瞭解更多細節，並將在調查人員收集更多資訊後「採取適當步驟」。負責調查民用運輸事故的國家運輸安全委員會（NTSB）也派遣調查小組。表示將派遣兩名官員到德州檢查車禍，並特別關注「車輛操作和撞車後起火」。當局尚未查明喪生的59歲和69歲男子身分。因大火持續4小時，辨識工作變得困難。

>>>【Tesla車禍奇案】德州Tesla Model S離奇撞車 「無人所駕駛」惹的禍？

Elon：與Autopilot系統無關

最新回應是Tesla CEO Elon Musk於Twitter上回應事件並表示，德州車禍與Autopilot 系統無關。

Elon指出，根據分析目前恢復的數據，當時車輛並沒有啟用Autopilot，這輛車也沒有購買 FSD。還有，如果想啟用標準版 Autopilot，需要有車道線的道路，但事發路段沒有。

Tesla透過Autopilot、Full Self-Driving（FSD）品牌銷售自動駕駛系統，FSD軟件包價格1萬美元，普通駕駛環境無法用Autopilot和FSD控制汽車，且Tesla亦明確告訴駕駛者用戶，使用軟件需要駕駛「主動監督」（active supervision）。

▲ 最新回應是Tesla CEO Elon Musk於Twitter上回應事件並表示，德州得車禍與Autopilot 系統無關。

該車禍發生在德州當地時間晚上9點。 據休士頓 KHOU 稱，調查人員「百分百確信」撞車時沒有人在駕駛座。《紐約時報》報導，事故發生前幾分鐘，其中一名男子的妻子聽說他們在談論2019年Tesla Model S的自動駕駛功能。

Tesla此前亦曾警告客戶，Autopilot並非自動駕駛系統，使用該功能仍需要關注路況。儘管如此，市場營銷仍很混亂，包括使用Autopilot和完全自動駕駛等名稱。

>>>【封殺特朗普】美國保守派平台Parler 傳已獲蘋果批准回歸App Store

責任編輯：李彥煒