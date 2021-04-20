【銀行優惠】建行亞洲力推五大人民幣產品優惠 買入中國A股可享零佣金

▲ 建行亞洲宣佈，該行擬推5大人民幣產品優惠。

建行（亞洲）宣佈，該行擬推5大人民幣產品優惠，優惠範圍涵蓋外幣兌換、存款、信用卡等範疇。由即日起至4月30日，網上兌換外幣新客戶透過手機銀行或網上銀行成功兌換外幣，累積達到指定金額後，可享高達5000元現金獎賞。現有客戶累積兌換外幣30萬元後，則可享180元優惠。

此外，若客戶成功開立「月月增息儲蓄戶口」及登記「月月增息優惠」，並在指定存款期內存款，首月人民幣活期儲蓄存款年利率達0.8%，第四個月則可達3%。

電子渠道定期存款方面，由即日至6月30日，該行客戶若成功透過電子渠道，設立全新敘造之合資格定期存款，可享特惠年利率高達20點子。

期內，該行證券客戶若經滬港通或深港通買入A股，亦可享0元佣金優惠。

信用卡方面，從即日至8月31日，若新客戶成功申請該行「八達通銀聯雙幣信用卡」，在發卡後首3個月總簽賬金額達5000元或以上，並曾以八達通自動增值一次，可賺10%現金回贈，即至少賺500元現金回贈。

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編輯﹕賴奕羚