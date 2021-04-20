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【騰訊派錢？】騰訊700將於上海「五五購物節」 發放10億微信支付城市消費券

股樓投資 19:26 2021/04/20

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騰訊（00700）旗下的騰訊微信支付政府合作中心總經理辛建華於上海市政府新聞發布會上表示，於第二屆上海「五五購物節」期間將發放10億元人民幣的微信支付城市消費券。

微信支付將會聯動上海綫上綫下多個品牌和接近萬間門店，市民可透過「微信支付城市消費券」小程序，領取商戶消費券，當中包括京東（09618）、星巴克、家樂福等知名品牌，並涵蓋餐飲、零售、電商、酒旅等多個行業。

同時，微信支付亦將免費發布中小商戶「數字化轉型工具包」，即微信商家小程序，以幫助上海千萬小微商家實現綫上數碼化開店、數碼化經營，保障居民能夠從小店獲得綫上服務 ，並基於「收款小帳本」產品推出商家小程序 ，快速幫助小微商家實現綫上開店，自助經營。

【大行點睇】花旗看淡今明兩季中港股市走勢 建議留意金融能源板塊 看好5隻港股 【下一頁

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責任編輯：陳子謙

電子交易 電子支付 上海 騰訊 騰訊控股（00700）

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