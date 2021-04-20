【樓市熱話】 母親提議全家人一同買樓 兒子苦不堪言 網民：頭家就散！

在香港，有樓在手就等於有錢人。不少市民都夢想着有一天能買到樓，就算是人生贏家。但並不是每個市民都有能力負擔得起買樓的成本，他們會用盡不同的辦法去買樓置業。近日有網民於網上討論區發文，指母親建議用全家人的積蓄買樓，令他很煩惱。

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帖文一出，引來各方回應。很多人都同意樓主的想法，指通常這種做法到最後只會有一個人受益，是愚蠢的計劃。每個人出的金額不一樣，單位怎麼分？比如有一天樓主樓賣樓，母親說不賣，父親棄權，這又怎麼算？網民建議樓主不要自討苦吃。

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退一萬步來說，假設計劃可以實行，業主會是誰？如果在屋契上寫上全家人的名字，就會失去了首次置業的優惠。但只寫一個人的名字又十分不公平，令樓主頭痛至極，直言：「落邊個人做業主都手尾長！」

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而且以預算來說，基層工作難以有儲蓄，家庭支出也很大，真的能夠給首期？有人更指其實是父母想要綁住孩子，「邊個搬走要分錢就係不孝！」

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責任編輯：張瑋婷