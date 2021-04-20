【低水筍盤】睇好南港島線西段開通 投資客用首置「quota」購香港仔樓仔收租 2房只係384.5萬 低市價一成

疫情持續逾一年，各國為刺激經濟，也紛紛推出量化寬鬆措施，資金出現水浸情況，部份投資者選擇買樓收租。一名首置人士看好港鐵南港島線西段開通後區內物業的升值潛力，近日斥資384萬元購入香港仔單幢物業作投資用途。

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香港置業首席高級營業經理郭詠詩表示，香港仔受惠「躍動港島南」發展概念，二手交投漸趨活躍，該行剛促成香港仔大樂樓中層2室成交。

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單位望樓景，為2房間隔，實用面積約307平方呎。郭詠詩稱，單位以420萬元放盤約3個月後獲買家接洽，雙方議價後減價約35.5萬元，以約384.5萬元成交，折合實用呎價約12,524元，低市價約一成。

據了解，買家為區內首置客，看好港鐵南港島線西段開通後區內物業的升值潛力，心儀單位具投資價值，在睇樓後決定承接靜待項目收購作長線投資。

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記者：陳詠妍