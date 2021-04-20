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【低水筍盤】睇好南港島線西段開通 投資客用首置「quota」購香港仔樓仔收租 2房只係384.5萬 低市價一成

股樓投資 16:41 2021/04/20

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疫情持續逾一年，各國為刺激經濟，也紛紛推出量化寬鬆措施，資金出現水浸情況，部份投資者選擇買樓收租。一名首置人士看好港鐵南港島線西段開通後區內物業的升值潛力，近日斥資384萬元購入香港仔單幢物業作投資用途。

【筍盤推介】向東3房外望翠綠山景 行數分鐘直達大型商場港站 換樓人士不容錯過，詳見【下一頁

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香港置業首席高級營業經理郭詠詩表示，香港仔受惠「躍動港島南」發展概念，二手交投漸趨活躍，該行剛促成香港仔大樂樓中層2室成交。

【樓市現象】呎價唔使一萬蚊新地樓之選 換樓客即「FULL PAY」入市 3房只係535萬，詳見【下一頁】 

單位望樓景，為2房間隔，實用面積約307平方呎。郭詠詩稱，單位以420萬元放盤約3個月後獲買家接洽，雙方議價後減價約35.5萬元，以約384.5萬元成交，折合實用呎價約12,524元，低市價約一成。

據了解，買家為區內首置客，看好港鐵南港島線西段開通後區內物業的升值潛力，心儀單位具投資價值，在睇樓後決定承接靜待項目收購作長線投資。

【低水上車】港島區「6球」以下新晉細價盤 行幾分鐘即到港鐵站 上車客成功講價平20萬購入，詳見【下一頁】 

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記者：陳詠妍

 

低水 量化寬鬆 經濟 放盤 疫情 物業 收租 香港仔

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