  • 25°C
香港時間 : 2021420日 (二) 16:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

瑞銀：中國達「碳中和」需徹底重塑經濟和能源結構

股市 16:30 2021/04/20

分享：

中國提出在2060年實現「碳中和」，瑞銀投資研究部中國香港公用事業與新能源主管廖啟華表示，估算2020至2060年對此的年投資額將超過2萬億美元，到2060年，一次能源結構將由化石燃料佔85%，變為可再生能源佔85%，可再生能源因為不依靠補貼的技術，將享有更高的回報率，但成本平價時間表仍是中短期投資爭議的焦點。

該行列出潛在九大行業影響，其中在電動車和動力電池方面，廖啟華預計，電動車的滲透率從當前5%升至2030年的50%，並於2024年實現成本平價。氫能方面，預計2050年氫能將佔一次能源的10%，高於目前的2%，惟2030年前實現成本平價的可能性不大。

電力行業方面，他指未來40年可再生能源的年新增裝機容量，需較當前的年化增量75GW提高2.5 倍至220GW。

廖啟華指，中國若要在2060年實現碳中和，經濟結構和能源結構調整的整體效果需完全抵銷GDP較2020年增長4倍，並將2020年100億噸的碳排放量到2060年削減至幾乎為零。因此，這相當於未來40年以近乎革命的方式徹底重塑經濟和能源結構。

相關文章：瑞銀張甯：中國經濟復甦三大推動力、通脹難觸發超預期收水

編輯：區嘉俊

經濟 瑞銀 電動車

上一篇文章

【必瘦站股價】必瘦站改名完美醫療　主席歐陽江連番增持、持股高達71.77%（第四版）

下一篇文章

仲量聯行黃志輝：預計本港經濟增速將於2022年恢復至2019年水平
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美團配股】美團折讓最多8.4%配股　連同發可換股債共籌逾760億、騰訊認購逾30億
【美團配股】美團折讓最多8.4%配股　連同發可換股債共籌逾760億、騰訊認購逾30億
【恒指夜期+ADR】阿里美股騰訊ADR低港逾1%　夜期收市跌158點　北水淨吸51億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股騰訊ADR低港逾1%　夜期收市跌158點　北水淨吸51億（不斷更新）
【鐵塔業績】中國鐵塔績後跌逾2%　首季多賺17%至17億元、收入升逾7%
【鐵塔業績】中國鐵塔績後跌逾2%　首季多賺17%至17億元、收入升逾7%
【大行報告】如何判斷中港股市何時轉勢？　大摩：留意6大指標
【大行報告】如何判斷中港股市何時轉勢？　大摩：留意6大指標
【新股IPO】兆科眼科6622明日截止招股　孖展暫錄50億、超購23倍（不斷更新）
【新股IPO】兆科眼科6622明日截止招股　孖展暫錄50億、超購23倍（不斷更新）
【滙豐HSBC】滙豐倫敦取消行政人員樓層　銀行大班做「遊民」？
【滙豐HSBC】滙豐倫敦取消行政人員樓層　銀行大班做「遊民」？