瑞銀：中國達「碳中和」需徹底重塑經濟和能源結構

中國提出在2060年實現「碳中和」，瑞銀投資研究部中國香港公用事業與新能源主管廖啟華表示，估算2020至2060年對此的年投資額將超過2萬億美元，到2060年，一次能源結構將由化石燃料佔85%，變為可再生能源佔85%，可再生能源因為不依靠補貼的技術，將享有更高的回報率，但成本平價時間表仍是中短期投資爭議的焦點。

該行列出潛在九大行業影響，其中在電動車和動力電池方面，廖啟華預計，電動車的滲透率從當前5%升至2030年的50%，並於2024年實現成本平價。氫能方面，預計2050年氫能將佔一次能源的10%，高於目前的2%，惟2030年前實現成本平價的可能性不大。

電力行業方面，他指未來40年可再生能源的年新增裝機容量，需較當前的年化增量75GW提高2.5 倍至220GW。

廖啟華指，中國若要在2060年實現碳中和，經濟結構和能源結構調整的整體效果需完全抵銷GDP較2020年增長4倍，並將2020年100億噸的碳排放量到2060年削減至幾乎為零。因此，這相當於未來40年以近乎革命的方式徹底重塑經濟和能源結構。

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編輯：區嘉俊