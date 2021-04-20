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【封殺特朗普】美國保守派平台Parler　傳已獲蘋果批准回歸App Store

科技 16:31 2021/04/20

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近日，蘋果昨（19日）去信國會議員透露，蘋果計畫讓Parler重新在App Store上架。

美國國會在今年初爆發衝突後，特朗普（Donald Trump）粉絲集中地、新興社交平台Parler已被Google及蘋果，分別從應用程式商店Play Store及App Store下架。終在近日，蘋果昨（19日）去信國會議員透露，蘋果計畫讓Parler重新在App Store上架。

【風波不斷】Parler平台仍充斥種族歧視等內容 蘋果再次拒絕重新上架

【封殺特朗普】Parler被Amazon切斷服務勢將暫時停運　CEO：科企消滅網絡言論自由

蘋果近日致函共和黨參議員Mike Lee和共和黨眾議員Ken Buck，解釋當時封殺Parler是因為它有詆毀種族和宗教、宣揚納粹意識形態和呼籲暴力的貼文。蘋果行政總裁Tim Cook當時接受外媒訪問時也解釋，Parler出現審核問題。如果願意實施審核機制，Parler就有機會重返 App Store。他當時也強調，蘋果沒有封殺平台，只是暫時下架應用程式。

而近日Parler計畫更新政策，並加入言論審核機制。蘋果應用程式審核團隊其後在上周三（14日）通知Parler，批准Parler在更新程式後，可再次在Apple Store上架。

【特朗普粉絲聚集地】社交平台Parler CEO：已遭董事會解僱

責任編輯：曾曉汶

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