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美國擴大最高旅遊警示範圍 全球8成國家在列

環球社會熱點 16:44 2021/04/20

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美國擴大旅遊警示範圍至全球8成國家，再有約130個國家列入最高級別警示範圍。

雖然澳洲、新西蘭等國正逐步放寬旅遊限制，但美國仍未鬆懈。美國擴大旅遊警示範圍至全球8成國家，再有約130個國家列入最高級別警示範圍，美國政府更沒有列明將於何時解除上述旅遊警示。

澳洲與新西蘭啟動旅遊氣泡 旅客迫爆機場（多圖） 【下一頁】

以色列取消戶外口罩令 學校全面復課 【下一頁】

美國國務院周一（19日）以新冠肺炎疫情帶來前所未有的風險（unprecedented risk）為由，擴大第4級別的「不要旅行」（Do Not Travel）警示範圍至全球8成國家，屬於美國最高級別的旅遊警示。

美國國務院目前已將34個國家列入第4級別，包括乍得、科索沃、肯亞、巴西、阿根廷、海地、莫桑比克、俄羅斯及坦桑尼亞等國。

美國國務院表示，擴大範圍並不代表美國重新評估部分國家的公共衛生狀況，而是反映美國更依賴美國疾控中心（CDC）現有的流行病學評估，來調整旅遊警示建議機制。

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在疫情限制下，美國政府限制大部分美國人前往大多數歐洲地區，並限制近期曾到歐洲、中國、巴西、伊朗、南非等地的非美國公民入境。

美國疾控中心本月初修改指引，指已完成兩劑新冠疫苗接種人士的風險較低，可於美國國內旅行。CDC總監華倫斯基（Rochelle Walensky）認為美國的確診個案比例仍很高，仍建議民眾避免非必要出行，特別是未接種疫苗的人。

責任編輯：鄭錦玲

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