【香港經濟】仲量聯行黃志輝：預計本港經濟增速將於2022年恢復至2019年水平

▲ 黃志輝：今年本港經濟復甦速度較慢，預計增速會在明年恢復至2019年水平

仲量聯行大中華區研究部總監黃志輝預計，疫情下首兩年本港經濟的復甦進度會較慢，預計增長速度會在2022年恢復至2019年的水平，整體增長速度應會較中國內地慢，但比外國要快。

黃志輝表示，過去土地供應緊張令產業沒有足夠的發展空間，如數據中心、物流中心等設施用地均不足夠。但隨著國安法落實，立法會內反對聲音減少，相信明日大嶼、農地及棕地轉換等土地供應計劃能夠加快落實，土地供應的問題將得到緩解。

他又指，雖然去年受疫情影響，物流中心的需求有一定下滑，但從今年首季度情況來看，物流的需求仍然較強，空置位置一出現即有公司佔據。至於數據中心方面，未來一段時間將有新的數據中心供應，但數據中心需求肯定會增長得更加快，因此供應量仍然緊張。

另外，早前有報道指，有外資公司決定撤出香港，黃志輝指，今年首季度的租賃數字有明顯上升，雖然需求不是很強勁，但不見得有很多大型公司撤出香港，再加上現時經濟復甦初現曙光，下跌空間有限。而今年首季度的寫字樓租金跌幅僅得1.9%。

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記者：梁安琪