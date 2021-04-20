【異動股】必瘦站再獲大股東增持 擬更名為完美醫療健康管理 兩日累升近2成

必瘦站（01830）主席、行政總裁兼執行董事歐陽江繼年初在公開市場購入511.2萬股集團股份後，於4月16日至19日再以平均6.24元，購入203.2萬股，涉資1267.7萬元。集團擬將名稱由「必瘦站醫學美容有限公司」改為「完美醫療健康管理有限公司」；英文名稱由「Perfect Shape Medical Limited」改為「Medical Health Management Limited」。必瘦站昨日急升9.3%後，今日一度升近一成，後升幅收窄，全日升8.8%，報7.17元，成交5952萬元。

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歐陽江現時共有8.78億股集團股份權益，增持後其持股比例由71.6%提升至71.77%。集團表示，歐陽江看好公司前景，故日後或會於適當時候再度增持公司股權。

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另外，必瘦站表示，因本港採用「醫療+美容」營運模式後成績理想，所以計劃將此模式複製至內地業務。今年7月於廣州開幕的旗艋店將會成為內地首間採用「醫療+美容」營運模式的服務中心。而集團未來亦會於本港、內地、澳洲、新加坡物色醫療相關的併購機會。

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