【數字貨幣】英財政部與英倫銀行成立小組 研究數字英鎊Britcoin

英國財政部長 Rishi Sunak 周一 在一個金融論壇(19 日) 表示，財政部和英國央行將成立特別小組，研究由央行支持的「數字英鎊」，以允許企業和消費者直接在銀行設有帳戶，不必在支付時通過其他管道進行。

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他指，該小組將會由英倫銀行副行長（金融穩定）Jon Cunliffe及財政部金融服務總監Katharine Braddick領導，他們未來將會協調研究工作，又指他期望倫敦能在脫歐後利用其監管自由的優勢走上創新領域的最前端。在宣布成立小組不久後，他便在Twitter公布消息同時，又標注了「Britcoin」一詞，與比特幣「Bitcoin」只差一個字母。

現時多國已著手研究數字貨幣，如中國及巴哈馬便最早宣布有關研究，當中人行發行價值數百萬美元的數字人民幣，至於美國聯儲局也正與麻省理工學院 (MIT) 評估推出數位美元的可能性。

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