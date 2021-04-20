【Coinbase】Coinbase回應高層拋售股票傳聞 指外界對直接上市存誤解

▲ Coinbase回應高層減持套現傳聞。

早前有媒體報道，美最大虛擬貨幣平台Coinbase（美﹕COIN）行政總裁Brian Armstrong 及一眾高層在Coinbase上市首日（14日）大幅出售Coinbase股票，引來部分投資者恐慌，Coinbase首席律師Paul Grewal在社交平台Twitter發帖文解釋，Coinbase以直接形式（DPO）上市，為了增加市場上的流動性，公司必須釋出部分持股，而公司最大股東往往為管理層，因此高層賣出手上股份，為Coinbase直接上市的必然操作。

Paul Grewal指，直接上市是一種較新穎的概念，在直接上市中，並沒有新股會被發行，只能夠買賣現有股份。若持股人不賣出手上股票，就無法令更多投資人進場，令公司成功上市。

他亦指，部分Twitter用戶在網上涉發佈虛假消息，誇大部分高層所出售的股份比例。

據了解，是次高層拋貨套現傳聞來自於一名Twitter用戶，他自製了一幅圖表，並聲稱Coinbase 首席財務官Alesia Haas已全數出售手上持股。然而，Alesia Haas實際只賣出了約15%持股。

據SEC披露文件顯示，Coinbase行政總裁Brian Armstrong在Coinbase上市首日分三次減持近75萬股，佔總共持有的股份1.5%，出售價格介乎每股381至410.4美元，涉資共2.92億美元。

Coinbase昨日跌2.6%，收報333美元，仍未返回上市首日開盤價381美元位置。Coinbase現報332.9美元，微跌0.14%。

SEC披露文件可看﹕連結

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編輯﹕賴奕羚