  • 24°C
香港時間 : 2021420日 (二) 17:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Coinbase】Coinbase回應高層拋售股票傳聞 指外界對直接上市存誤解

股市 16:48 2021/04/20

分享：

Coinbase回應高層減持套現傳聞。

早前有媒體報道，美最大虛擬貨幣平台Coinbase（美﹕COIN）行政總裁Brian Armstrong 及一眾高層在Coinbase上市首日（14日）大幅出售Coinbase股票，引來部分投資者恐慌，Coinbase首席律師Paul Grewal在社交平台Twitter發帖文解釋，Coinbase以直接形式（DPO）上市，為了增加市場上的流動性，公司必須釋出部分持股，而公司最大股東往往為管理層，因此高層賣出手上股份，為Coinbase直接上市的必然操作。

Paul Grewal指，直接上市是一種較新穎的概念，在直接上市中，並沒有新股會被發行，只能夠買賣現有股份。若持股人不賣出手上股票，就無法令更多投資人進場，令公司成功上市。

他亦指，部分Twitter用戶在網上涉發佈虛假消息，誇大部分高層所出售的股份比例。

據了解，是次高層拋貨套現傳聞來自於一名Twitter用戶，他自製了一幅圖表，並聲稱Coinbase 首席財務官Alesia Haas已全數出售手上持股。然而，Alesia Haas實際只賣出了約15%持股。

據SEC披露文件顯示，Coinbase行政總裁Brian Armstrong在Coinbase上市首日分三次減持近75萬股，佔總共持有的股份1.5%，出售價格介乎每股381至410.4美元，涉資共2.92億美元。

Coinbase昨日跌2.6%，收報333美元，仍未返回上市首日開盤價381美元位置。Coinbase現報332.9美元，微跌0.14%。

SEC披露文件可看﹕連結

相關文章﹕

【科技股女股神】Cathie Wood旗下基金再度加倉Coinbase 昨買入34.1萬股

【Coinbase】滙豐HSBC據報擬禁止客戶購買Coinbase股票

 

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯﹕賴奕羚

美股 股票 虛擬貨幣

上一篇文章

【港元定期存款】拆息創近11年新低 發鈔行齊劈港元定存息

下一篇文章

【美團配股】美團股債集資777億元曾升2%　港股歷來最大規模配股集資、CB換股價溢價近5成（附短片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【滙豐HSBC】滙豐倫敦取消行政人員樓層　銀行大班做「遊民」？
【滙豐HSBC】滙豐倫敦取消行政人員樓層　銀行大班做「遊民」？
【美團配股】美團折讓最多8.4%配股　連同發可換股債共籌逾760億、騰訊認購逾30億
【美團配股】美團折讓最多8.4%配股　連同發可換股債共籌逾760億、騰訊認購逾30億
【新股IPO】兆科眼科6622明日截止招股　孖展暫錄50億、超購23倍（不斷更新）
【新股IPO】兆科眼科6622明日截止招股　孖展暫錄50億、超購23倍（不斷更新）
【李嘉誠】雪糕小舖獲維港投資引薦　製出無奶純素雪糕　周凱旋最愛哪款口味？
【李嘉誠】雪糕小舖獲維港投資引薦　製出無奶純素雪糕　周凱旋最愛哪款口味？
【大行報告】如何判斷中港股市何時轉勢？　大摩：留意6大指標
【大行報告】如何判斷中港股市何時轉勢？　大摩：留意6大指標
【恒指夜期+ADR】阿里美股騰訊ADR低港逾1%　夜期收市跌158點　北水淨吸51億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股騰訊ADR低港逾1%　夜期收市跌158點　北水淨吸51億（不斷更新）