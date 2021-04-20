【食品科技】工總辦初創飛昇計劃展示日　助初創改良產品

▲ 香港初創企業協會協會副主席兼初創飛昇計劃召集人朱亮之（右二）指出，計劃由工商界成功人士擔任食品科技初創的導師，有助加快初創產品研發及成果商品化的進程。

食品品質和安全問題愈來愈受消費者所關注，先進食品科技為食品業提供嶄新方案保障食品安全及保存食品營養，滿足民眾對健康生活的追求。香港工業總會（工總）轄下的香港初創企業協會今日舉辦第四屆初創飛昇計劃的展示日，當中有10間初創向投資者展示其創新產品及技術方案成果。

今屆計劃以「激發食品科技潛能」為主題，在九個月的計劃期間，11間初創企業獲安排與來自食品、環保及先進製造產業的工業家進行友導配對 (Mentorship)，汲取資深工業家的產品開發，建立生產線，市場營銷等經驗，試驗及改良產品原型。

該協會副主席兼計劃召集人朱亮之指出，近年全球食品科技發展蓮勃，初創企業在競爭下突圍而出絕非易事。所以該計劃由工商界成功人士擔任食品科技初創的導師，有助加快初創產品研發及成果商品化的進程。並且透過工總的工業界網絡幫助初創接觸合作夥伴，以及更有效地擴展業務和開拓商機。

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協會主席趙子翹又分享，該計劃為期9個月，今屆由約50間初創中選出11間，發現他們主要面對意念、人才、資金等挑戰，也包括IP、Q-Mark等範疇的疑問。計劃中每一間初創都可獲得數位導師協助他們。

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記者：張寶燕