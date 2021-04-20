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旅遊氣泡啟動僅一日 新西蘭機場即有人確診

環球社會熱點 16:38 2021/04/20

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澳洲與新西蘭於當地時間周一（19日）正式開啟「跨塔斯曼旅遊氣泡」 ，兩地旅客可免檢疫入境。但旅遊氣泡啟動僅1日，新西蘭機場有工作人員確診新冠肺炎，但相信與旅遊氣泡無關。新西蘭總理阿德恩指，該國衛生部正與澳洲維持緊密聯繫，目前未有計畫擱置旅遊氣泡。

澳洲與新西蘭啟動旅遊氣泡 旅客迫爆機場（多圖） 【下一頁】

澳洲與新西蘭周一啟動旅遊氣泡，成千上萬的旅客相隔一年多後，終於無需檢疫及隔離往返兩國。相隔一日，新西蘭有報告指當地機場有工作人員確診感染新冠病毒。總理阿德恩（Jacinda Ardern） 表示，該名工作人員主要負責清潔來自「高風險國家」（high risk countries）的飛機，相信與澳洲的旅遊氣泡無關，來往澳洲航班亦未受影響。

阿德恩續指，工作人員即使已接種兩劑新冠疫苗，但未能完全排除感染新冠病毒風險，強調即使曾患上新冠肺炎，亦有機會再次感染，呼籲國民時刻注意防疫。阿德恩認為，澳洲旅遊氣泡計劃不受確診病例影響，表示兩地衛生部門正進行緊密聯繫，未有打算擱置旅遊氣泡的需要，兩國將繼續互相開放邊境，相信澳洲會同意想法。

新西蘭擬禁04後買煙 望2025年成無煙國 【下一頁】

據新西蘭政府對旅遊氣泡指引，在當地發現不明源頭感染個案，便會暫停與澳洲的旅遊安排。當出現大量不明源頭感染，新西蘭將封鎖受影響地區，兩地旅遊氣泡計劃才會停止。

責任編輯：郭麗明

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