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【紓困措施】領取職津及交津人士獲「雙糧」 最快於撥款草案通過後一個月發放

理財智慧 16:58 2021/04/20

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政府今日（20日）公布，在職家庭津貼辦事處（職津處）會按2021至22年度《財政預算案》的建議，向領取在職家庭津貼（職津）的住戶及鼓勵就業交通津貼（交津）人士發放一次過額外款項。額外款項預計最快可於《2021年撥款條例草案》獲通過後的一個月開始發放。

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符合資格領取額外款項的住戶或人士，是指在適用期內，即由通過《條例草案》的月份的第一天起至通過《條例草案》當天，以及該月份的之前六個曆月，提交職津或交津申請，而又獲批的人士。

新申請人或過往曾領取職津或交津，但尚未在適用期內提交申請的住戶或人士，須在通過《條例草案》當天或之前提交申請，才符合資格領取額外款項。額外款項金額因個案而異。

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此外，如職津住戶在通過《條例草案》當天正領取綜援；或申請人及合併計算工時，以申請職津的住戶成員在適用期內提交交津申請，該住戶只可領取其中一種額外款項，金額將等於其在職津計劃、綜援計劃或交津計劃適用的金額最高者為準。非職津申請人及沒有合併計算工時以申請職津的住戶成員則不受上述安排影響。

 

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責任編輯：陳楚琨

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