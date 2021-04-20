【北水基金】內地今年暫472隻公募基金成立 共吸資1.12萬億元

▲ 今年暫時共有472隻北水基金成立，吸金1.12萬億元。

北水基金的募集金額備受關注，內地媒體有新統計，截至4月17日，今年共有472隻基金成立，至今吸納11190億元（人民幣，下同），由於首季有統計指已吸金逾1.1萬億元，專家由此推論，4月上半場的首募金額或低至不足兩百億元。不過，媒體引述的數據往往差異較大，業界唯有靜觀及至本月底，才能窺探第2季的吸水能力。

內地公募基金擁5000億彈藥，伺機入市【下一頁】

此外，官媒中國證券報上周指，全球最大的中國股票基金、瑞銀（盧森堡）中國精選股票（美元）基金，截至4月14日的資產值為153.03億美元（折合約1193億港元），旗下10大持倉組合中，3月增持騰訊（00700）、美團（03960）及阿里巴巴（09988）等，卻减持港交所（00388）。而3月底這基金的10大權重股，還有平保（02318）、網易（ADR）、招行（03968）及頣海國際（01579）等。

可是，4月開局本港爆抽水潮，重磅大戶是否仍揸重抱團股，備受關注。另方面，內媒又指，截至昨天（4月19日），61間基金公司合共111隻新產品伺機逆市推出，另有383隻已過關，可惜，中港股市慘遇倒春寒，易跌難升，故未悉銷情如何。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪