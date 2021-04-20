【新股IPO】蜂巢能源分拆於科創板上市　集資最多50億元人民幣

▲ 長城汽車旗下電動汽車(EV)電池制造商蜂巢能源擬分拆明年往科創板上市。

蜂巢能源擬計劃於科創板上市。外電報道指，電池製造商蜂巢能源董事長楊紅新表示，公司計劃明年於科創板上市，正在與潛在投資者磋商計劃上市，預計集資30億至50億元人民幣。楊紅新續指，蜂巢能源已收購一家電動自行車等所用圓柱形電池的工廠。

長城汽車收報25.5元，跌1.7%，成交11.23億元。

據蜂巢能源網站顯示，蜂巢能源於今年2月通過第二輪市場化股權融資，融資金額達35億元，該輪融資由中銀投、國投招商聯合領投，資金用作於研發新技術和擴大產能。

楊紅新：2022年進軍資本市場

楊紅新表明，希望盡快啟動B輪融資和IPO上市準備工作，又指公司接下來的目標是，於2021年力爭銷售收入同比增長100%，外銷比例實現大幅提升。2022年進軍資本市場，2025年全球產能達到200GWh。

公司自2012年起開展電芯的預研工作，2016年12月成立電池事業部，2018年2月獨立為蜂巢能源科技有限公司。公司產品包括電芯、模組、電池包及iBMS，其全球員工人數達3100人，研發人員達1400人。

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記者：謝卓榮