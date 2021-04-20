Facebook新增Podcast語音服務 抗衡語音社交軟體Clubhouse 防止用戶流失

科技發展迅速，幾乎每人的智能電話都下載一個或以上的社交媒體，各社交媒體都互相比拼，以增加更多用戶使用。社交媒體龍頭Facebook周二(20日)表示將新增Podcast服務，以防止用戶流到語音社交軟體Clubhouse。

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據《法新社》報道，Facebook應用程式（App）主管Fidji Simo在網上文章表示，讓許多音訊格式交織在一起會產生特殊的魔力，文字、語音、影像匯流同樣如是。他認為，這些工具能讓人創作簡短的語音短片，而內容更是無限制，可以是笑話、奇人軼事，或是靈光乍現的想法。他更形容Facebook正開發的新音檔創作工具為「口袋中有間錄音室」。

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Facebook表示，從Facebook使用視訊通話到WhatsAPP Messenger傳送語音訊息，使用的用戶人數有穩定的成長。而在推出Podcast功能時，Facebook將與串流音樂平台Spotify的合作有所擴大，讓用戶可以分享並收聽Podcast。

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責任編輯：羅浩濂