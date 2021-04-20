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PayPal：中國業務集中跨境支付　不與支付寶及微信支付競爭

股市 16:13 2021/04/20

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美國eBay的全資子公司PayPal（美：PYPL）年初接手內地第三方支付平台國付寶，PayPal中國區首席執行官邱寒在博鰲亞洲論壇出席「數字支付與數字貨幣」分論壇表示，集團在中國將主要集中於跨境業務，並不會和內地主要第三方支付商支付寶及微信支付等競爭。

PayPal全資持有國付寶　成內地首間全外資第三方支付機構【下一頁】

邱寒表示，在海外PayPal有超過3億個人客戶，2,000多萬商戶，有非常豐富的商戶網絡和個人客戶，接下來的核心業務是不斷牽線搭橋。邱指出，當下PayPal的主營業務是致力幫助中國中小企業的賣家更高效、便捷地把商品賣到海外去，然後再幫中國的賣家把錢收回來。PayPal主要集中在跨境業務上，價值在海外。

PayPal此前增持國付寶，持股比例由70%增至100%，令國付寶成為內地首家全外資的第三方支付機構。國付寶原本具國資背景，曾是海航系。

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編輯：吳敏芳

美股 PayPal 支付寶 PayPal（美：PYPL） 微信支付
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