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【歐超聯】球壇齊轟豪門自組歐超聯 創始球會股價不跌反升

股樓投資 16:36 2021/04/20

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歐洲12隊足球豪門宣布成立歐超聯後，一時成為球壇熱話，多位球壇名宿及現役球員都聲言反對歐超聯的成立，當中曼聯傳奇領隊費格遜（Alex Ferguson）便指「歐超聯會帶走歐洲足球的70年」，而同為曼聯名宿的加利尼維利（Gary Neville）亦指所有有份加入歐超聯都應該「為自己感到羞恥」。

12家歐超聯創始球會（見圖）

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不過，在摩根大通「泵水」60億美元下，所有加入歐超聯的創始球隊甫加入便先瓜分35億歐元，即每隊約2.3億歐元，加上未計及的轉播及廣告收入，球隊收入已比出戰歐聯多逾4倍。消息傳出後，多家有上市的球會股價大漲，曼聯（MANU）、祖雲達斯（JUVE.MI）周一（19日）股價全日分別升6.74%及18.1%。不過，沒有加入歐超聯的兩家歐洲豪門，包括羅馬（ASM.MI）及多蒙特（BVB.DE），股價同樣分別升0.35%及9.73%。

【歐超聯】摩通泵水60億美元 協助12歐洲勁旅組歐超聯

12支歐洲勁旅上周宣布同意參與歐超聯，包括英超「Big 6」曼聯、曼城、利物浦、阿仙奴、車路士、熱刺，西甲三大勁旅皇家馬德里、巴塞隆拿、馬德里體育會，以及意甲的祖雲達斯、AC米蘭同國際米蘭，最快歐超聯將會在今年8月展開。

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撰文 : 林展鋒

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