中學畢業就做得！　月薪最高達3萬元　一文看清入境事務助理員入職條件

入境事務助理員現正接受招聘，當中入職條件為在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等成績，或是在香港中學會考五科考獲第2級。其薪酬為一般紀律人員（員佐級）薪級表第3點（每月港幣21,780元）至一般紀律人員（員佐級）薪級表第13點（每月港幣30,100元） 。獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘，試用期為3年。成功通過試用期者將獲當局考慮按當時適用的長期聘用條款受聘。

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申請人可透過公務員事務局網站遞交申請表格。申請表格(G.F.340[(3/2013修訂版)])可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達下述查詢地址。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。



持有本港以外學府/非香港考試及評核局頒授學歷的人士亦可申請，惟其學歷必須經過評審以確定是否與職位所要求的本地學歷水平相若。所有申請人現階段毋須遞交修業成績的證明文件及證書。

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責任編輯：黎淑雯

