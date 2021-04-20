【職場熱話】朋友面試前被要求做檢測？ 抱怨指：咁驚就唔好叫人去面試！ 網友： 返工前做檢測很正常

最近本港發現一宗源頭不明的變種新冠病毒確診者，港府就變種病毒感染者曾到訪地區作大規模強制檢測，近日有網民在討論區發文，以「面試有沒有試過被要求做檢測？」為題在討論區發帖，指有朋友分享去了一間小型公司面試時，被要求做檢測，但樓主卻認為：「這麼害怕別人確診，就不要叫人來面試！」

延伸閱讀：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

【職場熱話】中同跳槽加50％人工 自己連面試的機會沒有 網民：好後悔浪費了青春 【下一頁】

此帖文一出，網民意見參半，有網民認為見工前要求面試者檢測是很正常的。一旦有人確診，對小型公司很大影響，除了保障公司和同一大廈工作的人之外，若果有求職者確診後，還四處播毒就不太好。另有網民認為上班前做檢測是合理的，而不是在見工前。

更有網民分享疫情嚴重的時候，為了保障雙方，見面是用ZOOM，但現在疫情緩和，開始約人來面試，但同時沒有要求見工前做檢測，有新同事上班亦沒有要求做檢測。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳頌潔