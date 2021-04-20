【樓市熱話】父母退休 想以800萬購北區樓 遭兒子強烈反對 網民：退休樓都要搏升值？

香港雖然地少，但真正要買樓置業也有不少地方可提選擇，地理位置一直讓人頭痛。近日有網民於網上討論區發文，詢問網友如何可以阻止家人在北區置業。

網民經歷：

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有不少網友質疑樓主的想法，指以預算來看，北區的確比九龍更便宜，而且沙中線下年就會通車，理應有升值潛力。再者，網友覺得父母是有先見之明，因為北區近內地，能與大灣區接軌，買粉嶺地區就對了。

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亦有人認為是父母出錢，又是他們退休用，樓主的意見實屬不太重要。既然父母是買養老樓，又何必管它能不能升值？還是樓主居心叵測？

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至於樓主想物色的單位，似乎很多網友都覺得只要不介意是小單位，其實800萬都可以在九龍區買到好單位。不過如果想遠離煩擾，可以考慮購入村屋。

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責任編輯：張瑋婷