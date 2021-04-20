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【樓市熱話】父母退休 想以800萬購北區樓 遭兒子強烈反對 網民：退休樓都要搏升值？

理財智慧 17:25 2021/04/20

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香港雖然地少，但真正要買樓置業也有不少地方可提選擇，地理位置一直讓人頭痛。近日有網民於網上討論區發文，詢問網友如何可以阻止家人在北區置業。

網民經歷：

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有不少網友質疑樓主的想法，指以預算來看，北區的確比九龍更便宜，而且沙中線下年就會通車，理應有升值潛力。再者，網友覺得父母是有先見之明，因為北區近內地，能與大灣區接軌，買粉嶺地區就對了。

【樓市熱話】兒子氹父母賣兩層樓移民 父母事後欲同住被拒 頓變無所依靠　網民：一日未死都唔好分身家！【下一頁

亦有人認為是父母出錢，又是他們退休用，樓主的意見實屬不太重要。既然父母是買養老樓，又何必管它能不能升值？還是樓主居心叵測？

【樓市熱話】長輩稱沒新房子別想結婚　夫婦用6成月薪供樓　半年已喘不過氣　網民：沒主見害死自己【下一頁

至於樓主想物色的單位，似乎很多網友都覺得只要不介意是小單位，其實800萬都可以在九龍區買到好單位。不過如果想遠離煩擾，可以考慮購入村屋。

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責任編輯：張瑋婷

北區 香港 粉嶺 村屋 退休

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【樓市熱話】 母親提議全家人一同買樓 兒子苦不堪言 網民：頭家就散！

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