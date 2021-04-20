【好想去旅行】Expedia平台革新　新功能設行程建議、保險索償提醒

▲ Expedia宣布旗下平台將會全面革新，希望透過重新定位，回應疫後的新需求。

隨著疫苗接種，各地又再研究旅遊氣泡等重啟旅遊的政策。Expedia宣布旗下平台將會全面革新，希望透過重新定位，回應疫後的新需求。

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Expedia高級副總裁兼總經理Shiv Singh估計在疫情後，全球旅客的需求將會改變，他們將更講求效率、方便及安全。他續指，以往的旅遊預訂平台只講求低價、優惠。Expedia將重新定位，除了以前只扮演「預訂行程」的角色外，現時將會利用人工智能科技，加入新功能，為整趟旅程提供支援。

Expedia革新後，旅客在手機Apps及網頁只可同步瀏覽所有行程安排；又會有虛擬客戶服務員提供行程建議，包括查看指定酒店的健康及衛生資訊。 該平台又會推出全新的旅遊套票，提供包括機票、住宿、活動的「預設套票行程」。旅客可再按個人喜好，簡單添加或刪除部分項目。Expedia亦將簡化旅遊保險體驗，將會保險條款翻譯成簡單易明的內容。當航班取消或延誤，系統又會即時整理出索價指引及所需文件。

至於旅客最關注的價格，Expedia亦推出以住宿設備或服務釐定房價的格價功能。以往每晚房價中包含多個捆綁項目，如泊車或免費早餐。新功能推出後，旅客預訂住宿時，將會列明房價中所包含的細項價錢，增加透明度。

Shiv Singh透露，平台將會因應此項目，而投放5年來最大額的宣傳開支。他看好旅遊需求將會非常蓬勃，但具體的復甦情況，仍需要視乎個別地區的防疫政策、疫苗接種率等因素。該企將會與在地的旅遊機構、企業及酒店等合作互通，希望確保旅遊的行程符合當地防疫政策。

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記者：葉泳珊