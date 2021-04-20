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【人工智能】媲美「高智能方程式」賽車　AWS推數據分析系統F1  Insights

科技 16:00 2021/04/20

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近日雲端服務供應商Amazon Web Services ﹙AWS﹚就與Formula One Group﹙F1﹚宣布，將在2021年賽季共同推出6項由AWS支援的統計數據分析F1 Insights，讓車迷能在每場比賽享受更精彩體驗。

人工智能（AI）能令機器能力及效率提升，近日雲端服務供應商Amazon Web Services ﹙AWS﹚就與Formula One Group﹙F1﹚宣布，將在2021年賽季共同推出6項由AWS支援的統計數據分析F1  Insights，讓車迷能在每場比賽享受更精彩體驗。

＞＞＞【蘋果發布會】蘋果2021首場發布會明凌晨舉行　傳聞新品一文看清

整個賽季，AWS將為車迷提供一共18項賽車數據分析，屆時數據分析將實時顯示在大螢幕上，同時解讀車手和車隊的比賽策略和表現。第一項全新的「刹車表現 」分析已於4月16至18日在意大利站大獎賽上首次亮相。AWS於2021年計劃推出的6項統計數據分析應用，包括機器學習，幫助賽車迷更深入地了解和關注可能出現的賽果，以及比較他們喜愛的車手和賽車。

「刹車表現」（Braking Performance）是本賽季推出的首個F1 Insight，展示車手在過彎時運用的刹車方式如何為他在出彎時帶來優勢。（AWS提供圖片）

據了解，每部F1賽車均配備逾300個感應器，每秒產生超過110萬個數據點並由F1從賽車傳送至維修區，繼而傳輸至AWS處理。透過AWS的雲端服務，F1能夠在大量數據產生的同時，即進行傳輸和分析，然後通過F1 Insights，為全球電視和網上觀眾數據解讀。

各種數據分析 比賽更刺激

「刹車表現」（Braking Performance）是本賽季推出的首個F1 Insight，展示車手在過彎時運用的刹車方式如何為他在出彎時帶來優勢。 其次有車輛性能運用（Car Exploitation），顯示F1車手在比賽的關鍵時候將賽車的輪胎牽引力、刹車、加速和操控等方面的性能發揮至極限的時刻。

亦有能源使用分析（Energy Usage）讓車迷了解到高科技引擎如何在F1比賽中為賽車提供動能，包括車隊如何釋放動能超車。該分析顯示動能如何流經先進的F1引擎（稱為動力系統）的每個組件，並顯示在比賽過程中任何時刻的電池剩餘電量。該分析將於7月16至18日在2021年賽季英國站大獎賽上首次亮相。

＞＞＞【挑戰Clubhouse】Facebook宣布進軍「語音」市場　推出4大「聲音」服務

責任編輯：李彥煒

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