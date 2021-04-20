【美元滙價】美滙指數失守92 專家料美元升浪未完

▲ 4月開局，市場對美債息高企的敏感度驟減，美元也陷整固期。

美國10年期債息雖曾重上1.6厘，但美元暫仍欲升乏力，美滙指數更失守92大關，主因是投機客欲偷步炒通脹惡化，伺機挾高美國10年期債券孳息率漸失靈，畢竟市場開始對美國債息的敏感度驟減，但專家普遍認為，美滙指數的升浪未完，工銀亞洲的專家更預計，美元今年內或破百大關，挑戰102.3高位。至於美滙指數年底目標，本報綜合6位名家的最新觀點，較多預期為94。

專家對美滙指數今年預測，可按下圖了解

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工銀亞洲金融市場部總經理詹偉基回應本報查詢時預期，今年以來美滙指數於89.2至93.44 區間波動。由於美國息口相對穩定，市料今年難加息，但中期來看呈上升趨勢。正因短期內息率應會持平，美元暫時的走向亦較為平穩。再者，市場暫未出現重大風險事件，遂對美元走勢保持中性預期，預計美滙指數今年全年的高位約為102.3，皆因美國經濟復甦，通脹又升溫，導致中長期利率呈趨升的勢態，市料美國債息遲早或再衝破兩厘。至於美滙的年內低位約為88，年底目標價約為93.50至94。

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此外，另有兩位中資專家不約而同料，美滙指數年內有機會失守90關，招商永隆司庫蕭啟洪預計，美滙指數年內高低位介乎89至95，年底約為92至94。信銀國際經濟師李業勤博士料，美元今年上落區間為89.4至95，年底見94。

而美元短線走勢，花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黃栢寧料，未來3個月內美元報92.5，6個月到1年為93.83，今年底目標料為93.8。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪