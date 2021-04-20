全球智能手機首季出貨量創2015 年以來新高 小米1810連續第二季度出貨量第三

市場研究機構 Strategy Analytics 發表最新報告顯示，今年首季全球智能手機出貨量達3.4億台，較去年同期增長24% ，創下 2015年以來的新高。報告指出，智能手機市場反彈，主要受惠於消費者對健康設備的需求、換機潮以及中國廠商對5G的大力推行。

機構方面指出， 受惠於多種價位 5G 產品的推行，於2021年首季，中國市場智能手機出貨量年增35%，達到9400萬台。至於全球排名頭五的手機商合計在第一季的市佔率達76%，高於去年同期的71%。機構又認為，晶片短缺及供應層面的限制未有嚴重影響到首季五大品牌的表現，但於未來幾季中，仍會是小型廠商關注的問題。

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機構續指出，在第一季，三星 (Samsung) 仍然是全球最大的手機供應商 ，該公司的智能手機出貨量為7700萬台，較去年同期的 5800萬台增長了32%。蘋果公司 (Apple)的iPhone 在第一季的出貨量則是達到5700萬台，以 17% 的市佔率排名第二。

另外，小米（01810）則連續第二個季度出貨量排名第三 ，在第一季出貨量達到4900萬台，市佔率為15%，高於去年同期的 10%。公司在印度和中國市場中表現尤為良好。

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責任編輯：陳子謙