【五五購物節】阿里巴巴騰訊加強補貼「五五購物節」　微信派10億、阿里巴巴補助近40億（第二版）

上海市舉行第二屆「五五購物節」及相關促進消費措施，據報，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 都有參與「五五購物節」。阿里巴巴旗下12個品牌包括餓了麼、盒馬、天貓等平台將推不同優惠，整體補貼金額較去年首屆「五五購物節」翻倍，至接近40億元人民幣，騰訊微信支付政府合作中心總經理辛建華則指，騰訊將發布10億元人民幣微信支付城市消費券。

「五五購物節」最初為上海市政府為促進疫情期間地方消費活動，為加強上海與蘇州的兩地合作，今年變成兩地聯合舉辦。商務部同時決定將「五五購物節」和「2021全國消費促進月」啟動儀式合併舉行。

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阿里巴巴補貼額翻倍

阿里巴巴於去年「五五購物節」讓利約20億人民幣。而今年單一個餓了麼平台就補貼超過20億元，盒馬會發放逾12億元優惠券，聚划算亦會提供7億元補貼給上海消費者，三個平台總共補貼金額達39億元，接近去年一倍。而其餘阿里巴巴平台如天貓、大潤發等都會提供上海品牌專場、全天8小時不間斷直播、五折專區等優惠活動。

今年購物節將圍繞「全球首發季」和「全城打折季」兩大主題，舉辦近1900項活動，數目較去年約900項活動有大幅增長。另有消息稱，為推動數字人民幣場景多元化，將會在「五五購物節」發放消費紅包。目前6家數字人民幣試點銀行已與參與商家展開對接，將推出促消費優惠活動，是上海首次啟動大規模數字人民幣試點，也是國內首個異地聯動模式的試點測試。

騰訊方面，微信支付表示，將聯動上海線上線下百餘品牌和近萬家門店，市民可以通過「微信支付城市消費券」小程序，領取商戶消費券。

去年購物節消費額逾5000億人民幣

去年上海疫情爆發，影響消費市場，上海市政府為促進消費回補和潛力釋放，強調「市區聯合、政企聯手、全城聯動」，推出「五五購物節」。除阿里巴巴讓利20億元外，拼多多（美：PDD）補貼25億元，美團 （03690） 、攜程 （09961） 等企業都有提供補貼優惠參與活動。整個「五五購物節」亦橫跨多個重點節日，最終實現網絡零售額2,551億元，線下實物消費額達2,846億元，基本恢復至疫情前同期水平。

（第二版更新微信支付參與內容）

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記者：林淑如