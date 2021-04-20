【電子煙監管】北京控煙協會反對電子煙新規　中煙香港跌3%、思摩爾微跌霧芯盤前彈升（第二版）

▲ 工信部、國家煙草專賣局上月公布電子煙監管新規，北京控煙協會罕有反對電子煙新規。

內地工信部、國家煙草專賣局上周公布擬加強對電子煙等新型煙草製品監管，包括指明「電子煙等新型煙草製品參照本條例中關於捲菸的有關規定執行」，令電子煙增值稅可與傳統煙草行業看齊。內地傳媒引述北京市控煙協會，該會反對有關提議，認為國家煙草專賣局本質上是在執行煙草總公司的企業職能，不適合作為電子煙的監管單位。

該協會改建議，由國家藥品監督管理局和國家市場監督管理局對電子煙進行監管。

屬國家煙草專賣局中國煙草總公司旗下的中煙香港 （06055） 全日股價跌3%，收報18.2元，成交2110萬元。

電子煙設備商思摩爾國際 （06969） 今日表現反覆，最終收報54.4元，跌幅不足0.2%，成交7.87億元。

美國上市的內地電子煙品牌「悅刻」母企霧芯科技（美：RLX）盤前股價升4%，最新報9.67美元。霧芯科技自內地公布新電子煙監管建議後，股價從19美元水平累跌約一半。

（第二版更新霧芯股價）

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編輯：麥德銘